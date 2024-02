MEMMINGEN. Am Mittwoch, den 31.01.2024, fand am Abend in Memmingen die Fernsehübertragung des bayerischen Rundfunks „Jetz red i“, mit Frau Staatsministerin Kaniber, Bayerische Landwirtschaftsministerin und Herr Bär, Obmann im Agrarausschuss der Grünen im Landtag, in der Stadthalle Memmingen statt. Direkt vor der Stadthalle fand zeitgleich eine angemeldete stationäre Versammlung der „Bauernproteste“ mit 150 Teilnehmern sowie 10 Zugmaschinen auf dem Platz der deutschen Einheit statt. Im Innenstadtbereich demonstrierten zudem etwa 850 Traktoren und Fahrzeuge mit Fahrzeugkorsos durch das Stadtgebiet.

Die Versammlungen wurden nach Beendigung der Veranstaltung in der Stadthalle ohne Zwischenfälle beendet. Die Versammlungen verliefen insgesamt friedlich und störungsfrei. Im Innenstadtbereich kam es wiederholt zu teils erheblichen kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. (PI Memmingen)

