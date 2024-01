WEIßENHORN. Am 31.01.2024, gegen 12.50 Uhr, wurde der Einsatzzentrale im Spitalweg ein Brand mitgeteilt.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung, in der offiziel eine Person gemeldet ist, zu einem Brand. Hierbei wurde eine männliche Person schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik.

Die weiteren Umstände über die Brandursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlugnen hat das Fachkommissariat der KPI Neu-Ulm übernommen. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).