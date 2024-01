OBERPFALZ. Am 31. Januar betreute die Oberpfälzer Polizei insgesamt 42 Versammlungen der Landwirte an Autobahnauffahrten. Der Großteil der Protestaktionen wurde bereits beendet.

Am 31. Januar 2024 versammelten sich in der Oberpfalz erneut zahlreiche Landwirte zu angekündigten Versammlungen. Insgesamt kam es 42 Protestaktionen, an denen sich mehr als 400 Personen mit circa 300 landwirtschaftlichen Fahrzeugen beteiligten. Der Großteil der Aktionen wurde bereits beendet. Lediglich im Bereich Schwandorf an der A 93 dauern diese bis circa 18:00 Uhr an, sodass dort noch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist.

Die Protestaktionen verliefen friedlich und nahezu störungsfrei.