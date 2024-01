170. Polizeiliche Einsatzbilanz zu Versammlungen – Münchener Umland

Wie bereits im Vorfeld berichtet, fanden heute zwischen 08:30 Uhr und 14:15 Uhr verschiedene Versammlungen des bayerischen Bauernverbandes unter anderem auch im Münchener Umland statt.

Zu Beginn der Versammlungen an 17 Autobahnanschlussstellen mit insgesamt 34 Versammlungsörtlichkeiten waren knapp 100 Teilnehmer anwesend. Im Laufe der Veranstaltungen stieg die Gesamtzahl auf über 200 Personen an. Insgesamt waren dazu über 160 Traktoren und einige Pkw in die Versammlungen integriert.

Die Versammlungen verliefen weitgehend störungsfrei. Es kam zwar zu Verkehrsbehinderungen, allerdings wurden durch die polizeilichen Einsatzkräfte keine schwerwiegenden Verkehrsstörungen festgestellt. Die Abfahrt von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen war zu jeder Zeit möglich.

Insgesamt waren über 200 Einsatzkräfte im Bereich des Polizeipräsidiums München für die Versammlungen im Einsatz.