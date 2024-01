FÜRTH. (106) Am Dienstagabend (30.01.2024) verließ eine 51-jährige Frau nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten ihre Wohnadresse und fuhr anschließend erheblich alkoholisiert durch Burgfarrnbach (Gemeindeteil der Stadt Fürth). Hierbei verlor sie auf Grund noch unbekannter Ursache die vordere Stoßstange ihres Fahrzeugs. Die Verkehrspolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:30 Uhr rief der Lebensgefährte der Frau die Polizei. Die 51-Jährige war nach einem Streit mit ihrem Fahrzeug, einem roten Honda Accord, weggefahren und befand sich nach ihrer Rückkehr offensichtlich in einem emotional instabilen Zustand.

Die hinzugerufenen Beamten stellten an der Wohnadresse fest, dass die 51-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies mit einem Ergebnis von rund 2,5 Promille. Bei einer anschließenden Inaugenscheinnahme des Honda bemerkten die Beamten, dass die vordere Stoßstange des Pkw fehlte. Diese fanden die Polizisten wenig später in der Unterfarrnbacher Straße. Die Stoßstange wies Spuren eines Unfalls auf und war augenscheinlich abmontiert worden.

Die Beamten stellten den Führerschein der 51-Jährigen sicher und ließen eine Blutentnahme durchführen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr führt die Verkehrspolizeiinspektion Fürth. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise. Personen, die den roten Honda Accord fahrend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr im Bereich Burgfarrnbach gesehen, Reparaturarbeiten an dem Pkw in diesem Zeitraum festgestellt oder Beschädigungen an Fahrzeugen oder anderen Gegenständen bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 0911 973997-124 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel