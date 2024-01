OBERFRANKEN. Aktuell versammeln sich zahlreiche Landwirte anlässlich des bundesweiten Aktionstages entlang der oberfränkischen Autobahnen. Die oberfränkische Polizei ist vor Ort und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen demonstrieren zahlreiche Landwirte im Rahmen des angekündigten bundesweiten Aktionstages. Mit ihren Traktoren postierten sie sich entlang der oberfränkischen Autobahnlinien. Gemäß ihrer Versammlungsbescheide verursachen sie dort zeitweise Sperrungen der Zufahrten mit regelmäßigen Öffnungen zur Entlastung des Verkehrs.



Gegen 10.30 Uhr zählten die Einsatzkräfte rund 350 Teilnehmer mit über 300 Traktoren an den etwa 30 Versammlungsorten im Regierungsbezirk. Für einen möglichst reibungslosen Verlauf der Veranstaltungen mahnt die oberfränkische Polizei dazu, sich an die getroffenen Absprachen sowie an die Verkehrsregeln zu halten. Um die Beeinträchtigung der Bevölkerung zu minimieren, werden Blockaden ohne vorherige Absprachen nicht toleriert und Straftaten konsequent verfolgt. Autobahnbenutzer werden gebeten, die Versammlungsorte zu umfahren und die nächste freie Auffahrt zu benutzen. Achten Sie auf die Weisungen der Polizei und die Verkehrsmeldungen. Die Versammlungen werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern.