ROSENHEIM. Unbekannte brachen am Samstag, 27. Januar 2024, in ein Einfamilienhaus in Rosenheim ein. Der genaue Stehlschaden wird derzeit erhoben. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am vergangenen Wochenende ein oder mehrere Einbrecher, um in ein Einfamilienhaus in der Scheuchenstulstraße einzubrechen. In der Zeit zwischen 17.00 und 19.00 Uhr hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt und im Haus nach Wertsachen, vermutlich Schmuck und Bargeld, gesucht. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Entdeckt hatten die Tat die Bewohner, als sie gegen 19.00 Uhr nach Hause gekommen waren.

Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim übernahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung wurde inzwischen vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernommen.

Die Kriminalpolizei bittet im Rahmen ihrer Untersuchungen auch um sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am Samstag (27. Januar 2024) im Zeitraum zwischen 17.00 und 19.00 Uhr bzw. davor oder danach im Umfeld der Scheuchenstulstraße (Ecke Widerstraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.