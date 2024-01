REICHERTSHEIM, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Montagmittag, 29. Januar 2024, kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Mann aus Reichertsheim ums Leben kam. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte der Mann mit seinem Pkw alleinbeteiligt gegen einen Baum. Die Polizeistation Haag in Oberbayern übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Montag (29. Januar 2024), um 12:10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Rentner aus Reichertsheim mit einem Toyota Pick-Up die B 12 in Richtung Haag in Oberbayern. Kurz nach Ramsau kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr ca. 280 m auf einem parallel zur B 12 verlaufenden Wirtschaftsweg, bzw. Grünstreifen, bis er schließlich frontal gegen einen Baum prallte.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehren aus Ramsau und Haag waren am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches und ein unfalltechnisches Gutachten an. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden nun durch die Polizeistation Haag in Oberbayern die Ermittlungen geführt.