164. Informationen zur Versammlungslage am Mittwoch, 31.01.2024



Am kommenden Mittwoch, dem 31.01.2024, sind im Bereich des Polizeipräsidiums München mehrere Versammlungen des Bayerischen Bauernverbandes angemeldet. Die Demonstrationen finden im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr statt. Die stationären Versammlungen wurden im Landkreis München angezeigt und betreffen die Bereiche von Autobahnauffahrten und Zufahrtswegen. Die genauen Örtlichkeiten können der Pressemeldung der zuständigen Versammlungsbehörde, dem Landratsamts München (https://www.landkreis-muenchen.de/artikel/protestaktionen-des-bayerischen-bauernverbands-am-31-januar-2024/) entnommen werden.



Bereits im zeitlichen Vorfeld zu diesen Versammlungen finden bereits die Anfahrten der Versammlungsteilnehmer statt. Dadurch bedingt, wird im Bereich der oben genannten Versammlungsörtlichkeiten bereits früher mit möglichen Verkehrsbehinderungen gerechnet, da hier insbesondere Traktoren als Demonstrationsmittel verwendet werden.



Nach bisherigem Erkenntnisstand wird insgesamt mit mehreren hundert Teilnehmern gerechnet.



Die Münchner Polizei hat sich wie üblich auf diesen Einsatz vorbereitet. Da die Proteste des Bayerischen Bauernverbandes für München und das dortige Umland angemeldet sind, steht die Münchner Polizei auch in Kontakt mit den angrenzenden Polizeiverbänden.



Das Ziel des Polizeieinsatzes ist es, einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Die Münchner Polizei ist diesbezüglich auch in konstruktiven Kooperationsgesprächen mit dem Bayerischen Bauernverband.



Die Münchner Polizei empfiehlt, angesichts der bevorstehenden Versammlungslage am kommenden Mittwoch, sofern es möglich ist, in den betroffenen Bereichen auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.