PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Montag, 29.01.2024, sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brand einer Holzhütte verständigt worden.

Kurz nach 14.00 Uhr brannte im Ortsteil Oberlauterbach eine versperrte Holzhütte, die in der Vergangenheit Jugendlichen als „Partyhütte“ diente, nieder. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer gestern, zwischen 13.00 Uhr und 14.10 Uhr in der Schlossallee auf Höhe des Kapellenweges verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 30.01.2024, 15.00 Uhr