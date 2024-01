Versuchter Diebstahl - Schnelle Festnahme

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem eine Frau am Montagmittag zwei Männer überrascht hatte, die unberechtigt in ihrem Auto saßen, flüchteten die mutmaßlichen Diebe. Die Polizei Alzenau konnte die Beiden schnell Festnehmen.

Gegen 12:00 Uhr stellte eine Autobesitzerin zwei ihr unbekannte Männer fest, die sich in der Julius-Kleemann-Straße in dem geparkten Auto der Zeugin befanden. Als die Männer im Alter von 18 und 29 Jahren die Frau erblickten, flüchteten sie zu Fuß. Die daraufhin verständigten Beamten der Polizei Alzenau konnten die beiden Tatverdächtigen wenige Minuten später im Bereich der Staatsstraße festnehmen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer es auf Wertsachen im Fahrzeuginneren abgesehen hatten. Entwendet hatten sie jedoch noch nichts. Die Ermittlungen werden wegen versuchten Diebstahls geführt.

Der 29-Jährige und sein 29-Jähriger Begleiter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 15:45 Uhr, wollte ein 27-Jähriger mit seinem Audi von einer Parkbucht auf die Straße einfahren. Hierbei touchierte er einen weißen VW T4. Der Fahrer des VW hat den Anstoß offenbar nicht gemerkt und ist weitergefahren.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 16:15 Uhr und 18:35 Uhr, wurde in der Schollstraße ein geparkter Opel Corsa im Bereich des linken Kotflügels angefahren.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Montag, zwischen 13:40 Uhr und 15:30 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße ein E-Scooter der Marke Segway entwendet.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes ist ein Unbekannter in das örtliche Sportheim am Waldstadion eingestiegen und hat einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hinterlassen. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits zwischen dem 17. Januar, 20:00 Uhr, und dem 18. Januar, 06:00 Uhr, wurde ein weißer Hyundai in der Entengasse angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag haben drei noch unbekannte Männer in der Friedhofstraße mehrere abgestellte Heizkörper aus einem Hof in einen weißen Transporter eingeladen. Ein Zeuge hatte die Männer dabei gesehen und zunächst vermutet, die Personen handelten berechtigt. Wie sich herausstellte wusste der Eigentümer davon nichts. Der Diebstahl hatte sich gegen 12:00 Uhr ereignet. Weitere Details liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.