FLINTSBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Abend des 28. Januar 2024 kam es im Bereich des Riesenkopfes in Flintsbach zu einer Vermisstensuche, nachdem ein 58-jähriger Mann als abgängig gemeldet wurde. Noch in der gleichen Nacht konnte die Person lediglich tot im Steilgelände des großen Rießenkopfes geborgen werden. Die Kripo Rosenheim übernahm in dieser Sache die Ermittlungen.

Am Sonntag (28. Januar), gegen 21:25 Uhr, wurde über den Polizeinotruf ein 58-jähriger Mann aus Brannenburg von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Der Mann war an diesem Tag zu einer Bergtour im Bereich großer Riesenkopf in Flintsbach aufgebrochen.

Die sofort veranlassten Suchmaßnahmen erfolgten unter der Leitung der Polizeiinspektion Brannenburg mit Unterstützung der alpinen Einsatzgruppe, eines Polizeihubschraubers sowie Kräften der Bergwacht Brannenburg. Leider konnte der Vermisste, in den frühen Morgenstunden des 29. Januar, nur mehr tot im Bereich der Nordseite des großen Riesenkopfes aufgefunden und geborgen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Todesfallermittlungen in dieser Sache.

Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.