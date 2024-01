A9 / BERG, LKR. HOF. In der Nacht zum Dienstag beschlagnahmten Beamte der Verkehrspolizei Hof Marihuana und Ecstasy bei einer Buskontrolle. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Am Dienstag, kurz nach 1 Uhr, kontrollierten Hofer Verkehrspolizisten die Insassen eines Fernreisebusses auf der Rastanlage Frankenwald an der A9. Bei einem gambischen Staatsbürger fanden die Polizisten Marihuana und Ecstasy im zweistelligen Grammbereich. Der Mann hatte probiert die in Tütchen verpackten Drogen zu verschlucken, was die Beamten aber noch verhindern konnten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich außerdem heraus, dass sich der 35-Jährige seit mehreren Monaten ohne Erlaubnis in Deutschland aufhält.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Hof. Der Gambier wird sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht und das Aufenthaltsrecht strafrechtlich verantworten müssen.