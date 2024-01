Am Montag, 29.01.2024, gegen 19:30 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über den Notruf 110 mitgeteilt, dass soeben in der Prielmayerstraße einer Person mit einem Messer Verletzungen zugefügt worden waren. Zwei Tatverdächtige seien Richtung Hauptbahnhof geflohen.

In der Sonnenstraße / Prielmayerstraße trafen Einsatzkräfte auf einen 24-jährigen Mann mit Wohnsitz in München, der eine blutende Wunde im Gesäßbereich aufwies, und seinen 20-jährigen Begleiter mit Wohnsitz in München.

Ein Einsatzzug der Einsatzhundertschaft übernahm mit Unterstützung der Bundespolizei sofortige Fahndungsmaßnahmen rund um den Bereich des Hauptbahnhofes. Der 24-Jährige gab an, mit den zwei Tätern in Streit geraten zu sein. Infolgedessen kam es unvermittelt zu der Stichverletzung mit einem Messer (Klappmesser). Der 20-Jährige wurde mit einem Reizstoffsprühgerät / Pfefferspray angegriffen. Der 24-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige wurde ambulant behandelt.

Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen erbrachten keine Hinweise.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkle Haare, bekleidet mit einer Jeans und einer bordeauxroten Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einer schwarzen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prielmayerstraße, Sonnenstraße, Schlosserstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.