WIESAU, LKR. TIRSCHENREUTH. Am heutigen Dienstag, den 30. Januar 2024, wurde der Polizei eine Bombendrohung an einer Schule in Wiesau bekannt. Nach erfolgter Absuche wurde der Unterricht fortgesetzt.

Gegen 8:00 Uhr waren mehrere Streifenbesatzungen der Tirschenreuther Polizei sowie unterstützender Dienststellen in einer Schule in Wiesau vor Ort, da dort eine Bombendrohung einging. Die Schüler und Lehrer wurden daraufhin angewiesen, das Schulgebäude zu verlassen. Nach erfolgter Absuche mit Polizeihunden konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung, sodass der Regelschulbetrieb um circa 9:45 Uhr fortgeführt wurde.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernimmt die weitere Bearbeitung des Falls.