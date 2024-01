Einbrüche in Firmengebäude – Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zu Montag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Firmen ein. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg begann mit ersten Ermittlungen.

Gegen 00:25 Uhr drangen mehrere Täter durch Gewalt gegen die Eingangstüre in das Firmengebäude in der Goldbacher Straße ein. Im Inneren machten sich die Einbrecher auf die Suche nach Beute und entwendeten einen hohen fünfstelligen Betrag.

Kurze Zeit später, hebelten die Täter eine Türe einer weiteren Firma in der Goldbacher Straße auf. Die Unbekannten entwendeten hierbei einen Computer.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Geparkten Pkw touchiert - Autofahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Autofahrer hat am Samstagabend den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs touchiert und entfernte sich vom Unfallort. Er stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss.

Der 42-Jährige ist dem Sachstand nach gegen 21:15 Uhr mit einem Honda Accord in der Hanauer Straße unterwegs gewesen. Dort hat er mit seinem Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Opels touchiert und fuhr anschließend weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und meldete das Kennzeichen des Verursachers bei der Polizei.

Der Unfallfahrer und der beschädigte Honda konnten durch die Streife zuhause angetroffen werden. Der 42-Jährige war zu diesem Zeitpunkt leicht alkoholisiert. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Freitagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, bis Montagmorgen, um 03:20 Uhr, wurden in der Bauhofstraße an einem geparkten Lkw mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 15:45 Uhr, wurden mehrere Absperrketten vom Gelände einer Autovermietung in der Niedernberger Straße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.