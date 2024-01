OTTOBEUREN/LKR. UNTERALLGÄU. Am Samstagabend kam es zu einem Einsatz der Polizeiinspektion Memmingen, der sich von einer verdächtigen Mitteilung zur Festnahme von zwei Personen aufgrund Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz entwickelte.

Laut Mitteilung habe eine Person Schnittwunden an der Hand und es würde ein Rettungswagen benötigt. Nähere Angaben oder Namen wollte der Anrufer nicht machen. Der Vorfall wurde von der Integrierten Leitstelle an die Polizei übermittelt.

Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass die Verletzungen nicht vor Ort, sondern zwei Straßen weiter erlitten wurden. Hier wurden die Beamten auf mehrere Personen aufmerksam, die offensichtlich Betäubungsmittel in einer Wohnung konsumierten. Nachdem hier Personen die Tür versperrten, zu flüchten versuchten und Betäubungsmittel versteckten, konnten letztendlich bei einem Jugendlichen und einem 43-Jährigen größere Mengen an Betäubungsmitteln, mehrere Messer und eine Schusswaffe aufgefunden werden. Insgesamt stellten die Beamten rund 1,5 Kilogramm Haschisch und Marihuana, diverse Tabletten und insgesamt 350 Gramm Amphetamin, Crack und ein derzeit nicht näher definierbares kristallines Pulver sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl beantragt, der am Abend von der Richterin in Vollzug gesetzt wurde. Der Jugendliche wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt nun aufgrund Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffenrecht. (KPI Memmingen)

