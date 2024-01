A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. In der Nacht zum Montag entdeckten Fahnder der Bundespolizei Rauschgift und einen Schlagring bei einem 35-jährigen Polen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Am Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung auf dem Rastplatz Lipperts an der A9. Im Gepäck des 35-jährigen Fahrers stießen die Beamten auf Marihuana und Amphetamin im zweistelligen Grammbereich sowie einen verbotenen Schlagring in der Fahrertür. Außerdem schlug ein Drogentest bei dem Polen an. Er hätte sowieso nicht weiterfahren dürfen: Wie sich herausstellte, besaß der Mann keinen Führerschein.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Neben der Beschlagnahme der Drogen veranlassten die Beamten auch die Durchsuchung der Wohnung des 35-Jährigen in Mittelfranken. Dort fanden Polizeibeamte noch einmal eine geringe Menge Amphetamin. Der Pole wird sich wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten müssen.