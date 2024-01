0220 - Unfall zwischen Auto und Zug

Gundelfingen - Am heutigen Montag (29.01.2024) ereignete sich bei Gundelfingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Zug. Ein 76-jähriger Autofahrer erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Gegen 09:40 Uhr befuhr der Fahrer des Toyota die Kreisstraße DLG 17 zwischen Gundelfingen und Offingen. Auf Höhe des Gundelfinger Gemeindeteils Peterswörth durchbrach er mit seinem Wagen am dortigen Bahnübergang bei eingeschaltetem rotem Signallicht aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst die geschlossene Bahnschranke. Daraufhin wurde der Toyota von einem Zug erfasst, der zwischen den Bahnhöfen Gundelfingen und Neu-Offingen unterwegs war. Aufgrund des Aufpralls durchbrach der Toyota anschließend eine Leitplanke und kam neben der Fahrbahn in einem Straßengraben zum Stehen.

Der Lok-Führer musste eine Notfallbremsung einleiten, der Zug kam einige hundert Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Der 76-jährige Toyota-Fahrer war in seinem Wagen eingeklemmt. Er war ansprechbar und wurde von Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Lokführer, die Zugbegleiterin und alle 45 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Sie mussten in einen Bus umsteigen.

Am Toyota entstand Totalschaden von rund 15.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhen am Bahnübergang, an der Leitplanke und am Zug stehen noch aus. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Gundelfingen mit etwa 15 Einsatzkräften, zwei Notarztwagen- und zwei Rettungswagenbesatzungen, sowie ein Rettungshubschrauber. Der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Gundelfingen und Neu-Offingen musste eingestellt werden.

Die Sperrung hält derzeit noch an. Mit der Freigabe der Bahnstrecke wird bis etwa 14:00 Uhr gerechnet.