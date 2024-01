NÜRNBERG. (100) Am späten Sonntagabend (28.01.2024) endete ein Streit zwischen mehreren Personen in der Ludwigstraße blutig. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwei 29- und 21-jährige Männer gerieten gegen 22:00 Uhr in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit drei bislang unbekannten Männern im Bereich des Ausgangs des U-Bahnhofs Plärrer zur Ludwigstraße. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Männer von den Unbekannten geschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin zunächst in den U-Bahnhof und schließlich wieder in Richtung Ludwigstraße, wo die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Der 29-Jährige bemerkte kurz darauf, dass er durch einen Schlag mit einem noch unbekannten Gegenstand eine stark blutende Gesichtsverletzung erlitten hatte. Nach Eintreffen erster Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie Kräften des Rettungsdienstes wurde der Verletzte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Personenbeschreibung:

drei Männer im Alter von etwa 20 Jahren; einer bekleidet mit einer roten Jacke, die beiden anderen mit einer schwarzen Jacke; arabisches Erscheinungsbild

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat zwischenzeitlich die Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben insbesondere zu den beschriebenen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl