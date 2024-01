REGENSBURG. Von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Schulkiosk in der Isarstraße in Regensburg. Von den noch unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht vom 25.01.2024 (17:00 Uhr) auf 26.01.2024 (07.45 Uhr) brachen bislang Unbekannte in einen Schulkiosk im Regensburger Ostenviertel ein. Sie entwendeten Snack und Bargeld und flohen nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall. Wer war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Isarstraße unterwegs? Wer kann möglichweise Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.