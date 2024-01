REGENSBURG. In der Nacht vom 25. Januar auf 26. Januar 2024 brachen bislang unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft im Regensburger Stadtteil Kasernenviertel ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und sucht Zeugen.

In der Schwabenstraße in Regensburg ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr des Folgetags, ein Einbruch in ein Frisörgeschäft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchwühlten das Geschäft und entwendeten Bargeldgeld im dreistelligen Eurobereich. Nach der Tat flohen sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernimmt die Bearbeitung des Falls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!