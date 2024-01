INGOLSTADT.Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in eine Wohnung in einem Ingolstädter Mehrfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstag und Samstag (25.01.-27.01.) drangen die Täter in eine Wohnung an der Guerickestraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich durch das Aufhebeln der Wohnungstüre Zugang zum Objekt im zweiten Obergeschoss eines dortigen Mehrfamilienhauses.

Die Einbrecher durchsuchten Teile der Wohnung und entwendeten Schmuck sowie eine Spielkonsole. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.