NÜRNBERG. (99) Am Sonntagabend (28.01.2024) griffen bislang unbekannte Täter einen 36-jährigen Mann in Nürnberg Eberhardshof an. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.



Der 36-Jährige hielt sich am Abend auf einer Parkbank im Bereich des Spielplatzes am Leiblsteg auf. Gegen 19:45 Uhr gingen mutmaßlich zwei bislang unbekannte Täter auf den Mann zu und griffen ihn unvermittelt an. Im Anschluss rannten sie in unbekannte Richtung davon. Der 36-Jährige erlitt in diesem Zusammenhang unter anderem mehrere Schnittwunden im Oberkörperbereich. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, verständigten den Notruf und leisteten dem Verletzten erste Hilfe. Nach einer medizinischen Versorgung seiner schweren Verletzungen durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort kam der 36-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er umgehend operiert werden musste.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Noch am Abend hat der Kriminaldauerdienst Mittelfranken Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet und die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen getroffen. Die weiteren Untersuchungen in dem Fall hat zwischenzeitlich die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder vor beziehungsweise nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc