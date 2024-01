ANSBACH. (98) In der Nacht von Freitag (26.01.2024) auf Samstag (27.01.2024) versuchten Unbekannte in ein Haus im Ansbacher Osten einzubrechen und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 09:30 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Reihenmittelhaus in der Straße „Pfaffengreuth“ einzudringen.

Der oder die Täter entfernten zunächst den geschlossenen Rollladen an der Terrassentür und brannten, vermutlich mittels offener Flamme, den Kunststoffrahmen im Bereich des Schließmechanismus auf. Hierdurch verursachten sie an der Terrassentür und dem Küchenfenster Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang den Tätern jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet Personen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc