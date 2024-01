GUNZENHAUSEN. (97) Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (25.01.2024) und Freitagnachmittag (26.01.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Jeep aus dem Stadtgebiet Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der graue Jeep, Grand Cherokee mit amtlichen Kennzeichen GUN-II 111, war in der Schlesierstraße (Höhe Hubertusstraße) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 12:30 Uhr entwendeten Unbekannte den abgestellten Pkw. Das Fahrzeug im Wert von rund 50.000 Euro war mit einem Keyless Go System ausgestattet.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc