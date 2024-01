In der Nacht auf Montag, den 29.01.2024, gegen 03:50 Uhr, wurde in 85098 Kleinmehring, Ingolstädter Straße 69, ein Geldautomat mittels Sprengstoffes gesprengt. Der Ausgabeautomat befand sich in einer Filiale der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich Marke Audi, in unbekannte Richtung.