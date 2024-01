142. Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad – Mittersendling

Am Sonntag, 28.01.2024, fuhr eine 47-jährige Frau mit Wohnsitz in München, mit ihrem Fahrrad, Idaho, gegen 00:10 Uhr auf der Flößergasse Richtung Steinergasse.

Zwischen Zech- und Heißstrasse kam die 47-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, Audi.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Münchener Klinikum gebracht.

Die 47-Jährige war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols aufgenommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

143. Täterfestnahme nach Diebstahl aus Pkw – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 08:00 Uhr, wurden einem 49-jährigem Mann mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck aus seinem aus der Lortzingstraße (Pasing) geparkten Pkw, Opel, sein Rucksack durch einen zunächst unbekannten Täter entwendet. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Laptop, ein Mobiltelefon, als auch sein Geldbeutel.

Der 49-Jährige zeigte den Diebstahl bei der Polizeiinspektion 45 (Pasing) an. Gegen 13:20 Uhr desselben Tages informierte der 49-Jährige den Polizeinotruf 110 darüber, dass er sein Mobiltelefon orten konnte und nun den mutmaßlichen Täter des Diebstahls verfolgte. Beamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) konnten im Bereich der Arnulfstraße den 36-jährigen Tatverdächtigen, mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 36-Jährige führte nicht nur das Mobiltelefon des 49-Jährigen bei sich, sondern auch alle anderen entwendeten Gegenstände. Die Beute wurde sichergestellt. Der 36-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die abschließenden Ermittlungen aufgrund besonders schweren Diebstahls aus einem Pkw liegen beim Kommissariat 54 (u.a. Kfz-Delikte).

144. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Haar

Am Donnerstag, 25.01.2024, gegen 13:15 Uhr, läuteten zwei bislang unbekannte Täter bei einem über 80-jährigen Mann und gaben sich ihm gegenüber als Installateure aus. Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit der Wasserversorgung gäbe, verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung des Rentners eines Mehrfamilienhauses in der Zunftstraße.

Der über 80-Jährige begleitete einen der Männer ins Badezimmer. Hier wurde er aufgefordert das Wasser der Dusche mehrere Minuten lang laufen zu lassen. Während dessen verschaffte sich der zweite Mann vermutlich Zugang zu einem weiteren Raum und konnte insgesamt mehrere tausend Euro Bargeld entwenden.

Der Rentner bemerkte den Diebstahl erst nachdem beide Männer das Wohnanwesen wieder verlassen hatten. Er meldete den Vorfall unverzüglich der Polizei über den Notruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, etwa 1,65 cm groß, 25 Jahre, kräftig, gekleidet im Blaumann und kurze Haare

Täter 2:

männlich, etwa 1,80 cm groß, 25 Jahre, schlank, südländischer Typ, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zunftstraße, Flurstraße, Rondellstraße, Rechnerstraße bis zur Wasserburger Landstraße in Haar- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

145. Wohnungseinbruch – Berg am Laim

Am Freitag, 26.01.2024, zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung (Hochparterre) in der Grafinger Straße. Nachdem sie über die Balkontür gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen waren, durchsuchten sie diese nach Stehlgut. Es gelang ihnen mit einer Beute aus Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt zu entkommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grafinger Straße, Innsbrucker Ring und Westerhammer Straße- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

146. Kellerbrand – Hadern

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 23:50 Uhr, geriet der Keller eines fünfstöckigen Mehrparteienhauses in Hadern aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Alle Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Das Haus ist aufgrund des Brandes bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Fachkommissariat 13 der Kriminalpolizei München aufgenommen.

147. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – Milbertshofen

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw, Dacia, den Petuelring Richtung Schleißheimer Straße. Auf Höhe Hausnummer 130 wollte er vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen wechseln.

Es kam zum Unfall mit dem 61-jährigen Fahrer eines Motorrades, KTM, der sich auf dem dritten Fahrstreifen des Petuelrings ebenfalls Richtung Schleißheimer Straße fahrend befand. Durch den Unfall kam der 61-Jährige (Wohnsitz in München) zu Fall.

Er verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht. Der 50-hährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An Pkw und Kraftrad entstand jeweils leichter Sachschaden im Bereich von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen des Petuelrings für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion München hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

148. Raubdelikt – Laim

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 23:15 Uhr, meldete ein unbeteiligter Zeuge über den Polizeinotruf 110, dass soeben mehrere Personen auf eine weitere Person in der Landsberger Straße gemeinschaftlich einschlagen würden. Alarmierte Beamte trafen vor Ort auf einen 23-jährigen Mann mit Wohnsitz in München, der bestätigte geschlagen worden zu sein, als auch seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons beraubt worden war.

Der 23-Jährige wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und mit Kopfverletzungen in ein örtliches Klinikum gebracht.

Der 23-Jährige wirkte merklich alkoholisiert und konnte keine näheren Angaben zum Sachverhalt oder zu den insgesamt acht männlichen Tatverdächtigen machen. Auch der unbeteiligte Zeuge und couragierte Mitteiler nahm lediglich wahr, dass mehrere Personen auf eine Person einschlugen, woraufhin er unverzüglich den Notruf wählte.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Mitterhofer Straße, Friedenheimer Brücke - Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

149. Versuchter Raubüberfall mit Schreckschusspistole; Täterfestnahme – Berg am Laim

Am Samstag, 27.01.2024, gegen 02:45 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter, maskierter Täter über den Hintereingang einer Spielothek in Berg am Laim. Er ging direkt auf den Tresen zu und richtete eine mitgeführte Scheckschusswaffe auf die 42-jährige Angestellte, während er drohte mit der Waffe zu schießen.

Die 42-Jährige reagierte offensiv, packte den Täter am Arm packte und schubste ihn weg. Der Mann ergriff daraufhin ohne Tatbeute die Flucht. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, initiiert durch den ausgelösten Notruf der Angestellten, konnten Kräfte der Polizeiinspektion 25 (Riem) im Gleisbereich des S-Bahnhofs Leuchtenbergring einen 17-jährigen Tatverdächtigen, kroatische Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Österreich, antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 17-Jährige hatte eine geladene Schreckschusspistole dabei, die sichergestellt wurde. Nach Anzeigenerstattung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter wird im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Das Kommissariat 21 führt die abschließenden Ermittlungen aufgrund versuchten schweren Raubes.