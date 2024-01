KIRCHENPINGARTEN, LKR. BAYREUTH. Am Samstagabend brach im Heizungsraum eines Wohnhauses in Kirchenpingarten ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Gegen 18 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses in der Straße „Dennhof“ Brandgeruch sowie Rauch und verständigte über den Notruf die Polizei und die Feuerwehr. Ein 62-jähriger Bewohner hatte sich unterdessen in den Keller begeben, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Über 60 Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren brachten die Flammen im Heizungskeller des Gebäudes rasch unter Kontrolle und verhinderten damit ein Übergreifen auf weitere Räume. Der Sachschaden beträgt etwa 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.