Hochwertige Fahrräder entwendet – Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT UND EICHENBÜHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Lauf der vergangenen Tage wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstähle aus Kellerabteilen

ASCHAFFENBURG. Ab Beginn der Woche bis Freitagnachmittag, um 16.00 Uhr, haben Unbekannte aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Hugo-Karpf-Straße drei Fahrräder entwendet. Der oder die Unbekannten brachen hierzu die Kellerabteile auf, entwendeten die Räder und entkamen unerkannt. Entwendet wurden ein Rennrad der Marke Giant in schwarz und orange, sowie ein Mountainbike der Marke Scott in schwarz und grün und ein Mountainbike der Marke Cube in schwarz. Der Wert der Fahrräder beträgt jeweils mehrere tausend Euro.

In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, haben die Unbekannten auf ähnliche Weise ein Rennrad aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Frenzel-Straße entwendet. Auch hier war das Abteil zuvor aufgebrochen worden und das schwarz -blaue Rennrad der Marke Canyon entwendet worden. Der Einzelwert beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro.

Fahrräder aus Gartenhaus entwendet

EICHENBÜHL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Sonntagabend, bis Samstagabend, gegen 17.00 Uhr, haben Unbekannte ein Gartenhaus in der Bürgstädter Straße aufgebrochen und hieraus drei hochwertige Fahrräder entwendet. Neben zwei Mountainbikes, der Marke Sott in schwarz - weiß und der Marke Santa Cruz in orange und grau, entwendeten die Unbekannten ein Pedelec Mountainbike der Marke Santa Cruz in gelb-blau. Auch in diesem Fall liegt der Beuteschaden pro Fahrrad bei mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt, prüft hierbei mögliche Zusammenhänge der Taten und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Diebstähle beitragen können?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr - Eine Person schwer verletzt

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Staatsstraße im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Eine Autofahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Am Freitagmittag, gegen 13.20 Uhr, war der Fahrer eines Kia zwischen Kaltenberg und Blankenbach in Fahrtrichtung Schöllkrippen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und das Fahrzeug schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden VW.

Der Kia Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die VW Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und wurden durch Abschleppdienste geborgen.

Beamtinnen und Beamte der Alzenauer Polizei ermitteln zum Unfallgeschehen. Diese wurden durch die örtlichen Feuerwehren aus Blankenbach und Königshofen vor Ort unterstützt. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, ab 16.00 Uhr, bis Freitagnachmittag, um 13.45 Uhr, wurde eine Hauswand mit einem blauen Farbstift beschmiert. Der Schriftzug wurde durch Unbekannte an der straßenzugewandten Seite des Anwesens in der Marienstraße angebracht.

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, ab 16.00 Uhr und Samstagvormittag, um 09.00 Uhr, wurde an einem schwarzen Opel Corsa der Vorderreifen zerstochen. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Lange Straße abgestellt

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Zeit von Freitagabend, ab 17.00 Uhr, bis Samstagmittag, um 13.30 Uhr, wurde die Fensterbank einer Bäckerei angefahren und beschädigt. Das Geschäft befindet sich in der Maintalstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend war der Fahrer eines blauen VW Polo, auf der Staatsstraße von Hohl in Richtung Hörstein unterwegs. Gegen 18.45 Uhr kam diesem ein bislang Unbekannter Pkw entgegen, der dem Sachstand nach teils auf die Fahrspur des Polos geriet. Beim Ausweichen touchierte der VW Polo einen Leitpfosten und wurde beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag, zwischen 16.55 Uhr und 17.15 Uhr, wurde ein grauer Toyota Verso angefahren. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz der Turnhalle in der Jahnstraße abgestellt.

MILTENBERG / OT BREITENDIEL. In der Zeit von Freitagabend, ab 17.20 Uhr, bis Samstagabend, um 18.00 Uhr, wurde ein weißer Mercedes Sprinter unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Mudtalstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagvormittag, zwischen 09.50 Uhr und 10.11 Uhr, wurde ein roter VW Bus unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Beginn der Lkw Parkplätze der Rastanlage Spessart-Nord abgestellt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.