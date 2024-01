HERZOGENAURACH. (93) Am späten Samstagabend (27.01.2024) kontrollierte die Erlanger Verkehrspolizei auf der BAB A3 bei Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einen Pkw. Da die Beamten bei beiden Insassen Betäubungsmittel auffanden, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.



Einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Erlangen fiel gegen 22:00 Uhr ein Audi Q2 auf, der auf der A3 in Richtung Passau/Linz unterwegs war. An der Autobahnraststätte Aurach Süd kontrollierten die Beamten das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug. Hierbei bemerkte die Streife, dass der 29-jährige Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein positiver Urintest erhärtete den Verdacht. Zudem fanden die Polizisten eine Tüte mit mutmaßlichem Heroin in dem Audi auf. Aus diesem Grund nahmen die Beamten den 29-Jährigen sowie seinen 38-jährigen Beifahrer vorläufig fest und ordneten die Durchführung einer Blutentnahme bei dem Fahrer an.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei den beiden Tatverdächtigen an. Hierbei fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Duo dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die beiden müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.



