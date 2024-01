CADOLZBURG. (92) Unbekannte brachen im Verlauf des Freitags (26.01.2024) in ein Wohnhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 19:45 Uhr mutmaßlich über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Gemeindeholz ein. Sie entwendeten Gegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro und verursachten zudem einen Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



