0207 – Tödlicher Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

B17 / zwischen AS Königsbrunn Süd und AS Oberottmarshausen / Richtung Süden – Am heutigen Sonntag (28.01.2024), gegen 03.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde tödlich verletzt. Eine weitere schwer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin die B17 und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw unter anderem mit einem Baum, bevor er letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum stehen kam.

Beide Frauen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 21-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 50.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten angeordnet.

Zeugen, die Angaben zur Unfallursache machen können, werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 mit der Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen in Verbindung zu setzen.

0208 - Verkehrsunfallflucht

Sielenbach – Am Samstag (27.01.2024), zwischen 02:40 Uhr und 05:07 Uhr, lief ein 19-jähriger Mann zu Fuß auf der Kreisstraße AIC 29 von Sielenbach in Richtung Laimering. Der 19-Jährige Mann lief auf der äußeren weißen Fahrbahnmarkierung, da kein Gehweg vorhanden war. Auf Höhe des Gollenhof wurde er von einem bislang unbekannten Pkw touchiert. Vorsorglich wurde der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er noch am gleichen Tag wieder verlassen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

0209 – Betrunkener Geisterfahrer auf der B2

Nordendorf/Oberndorf - Am Freitag (26.01.2024), gegen 23:35 Uhr, wurde der Polizei ein Geisterfahrer auf der B2 zwischen Meitingen und Nordendorf mitgeteilt.

Der Falschfahrer befuhr hierbei die Fahrbahn Richtung Augsburg, entgegengesetzt in Richtung Donauwörth. Als der Falschfahrer sein Fehlverhalten bemerkte, fuhr er ab der Ausfahrt Nordendorf auf der richtigen Spur weiter.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der Falschfahrer bei Oberndorf durch die verständigten Einsatzkräfte kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes noch vor Ort sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zeugen, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter 09090/7007-0 bei der Polizeiinspektion Rain zu melden.

0210 - Unfallflucht

BAB 8 / Ausfahrt Augsburg Ost / Fahrtrichtung Augsburg – Am Samstag (27.01.2024), gegen 01.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte am Ende der Ausfahrt Augsburg Ost einen Unfallschaden. Es wurde eine Schutzplanke und mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-1910 zu melden.

0211 – Unfallflucht

BAB 8 / Auffahrt Adelsried / Fahrtrichtung München – Am Samstag (27.01.2024), gegen 17.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah beim Auffahren auf die Autobahn den Fahrer eines Skodas, so dass dieser Ausweichen musste und gegen einen neben ihm fahrenden BMW fuhr. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden von circa 3.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 bei der Polizei zu melden.

0212 – Sachbeschädigung

Stadtbergen – Im Zeitraum von Donnerstag (25.01.2024), 20.00 Uhr bis Freitag (26.01.2024), 06.00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen am Schloßanger abgestellten BMW. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2610 um Hinweise.