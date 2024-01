MEMMINGEN/VOLKRATSHOFEN. Am Freitag gegen 21:30 Uhr bemerkte die Tochter der Hausbesitzer einen Feuerschein aus der angrenzenden Garage, in welcher sich ein Pkw befand. Noch während die Feuerwehr verständigt wurde, entwickelten sich die Flammen zu einem Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren Memmingen, Volkratshofen und Buxach begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten daher ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. In der Garage, bei welcher der Dachstuhl vollständig ausbrannte, befand sich ein Pkw und eine Werkbank. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen-KDD)