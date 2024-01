KITZINGEN. Wie vergangene Woche bereits berichtet, konnte die Staatsanwaltschaft Würzburg zusammen mit der Kriminalpolizei Würzburg einen empfindlichen Schlag gegen die regionale Rauschgiftszene verbuchen. Den Ermittlern gelang es inzwischen einen weiteren Tatverdächtigen am Mittwoch festzunehmen. Er befindet sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei führt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg Ermittlungsverfahren gegen einen 36-Jährigen sowie einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Ermittlungen bestätigten die polizeilichen Erkenntnisse, dass die beiden Männer im Raum Kitzingen umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln treiben. Beide Tatverdächtige befinden sich, wie bereits berichtet, in Untersuchungshaft.

Im Zuge der weiteren Untersuchungen von Staatsanwaltschaft Würzburg und der Kriminalpolizei Würzburg hat sich unterdessen ein dringender Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen aus Kitzingen erhärtet. Der Mann soll von den beiden Hauptbeschuldigten Amphetamin sowie Cannabis im einstelligen Kilobereich erworben und weiterverkauft haben.

Die Kriminalpolizei konnte den Tatverdächtigen am Mittwoch in Kitzingen festnehmen und hierbei auch Beweismittel sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte bereits vor der Festnahme einen Haftbefehl gegen den 34-Jährigen beim Ermittlungsrichter erwirkt. Dieser eröffnete den bestehenden Haftbefehl am Donnerstag aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.