- Aufmerksame Bankangestellte vereiteln Straftaten

- Rentnerin übergibt Schmuck und Gold an Betrüger

LKR. LANDSBERG/ STARNBERG/ FÜRSTENFELDBRUCK Am Mittwoch (24.01.2024) und Donnerstag (25.01.2024) kam es in den Landkreisen Landsberg, Starnberg und Fürstenfeldbruck erneut zu Anrufen durch sogenannte Callcenterbetrüger. In zwei Fällen konnte ein Vermögensschaden durch aufmerksame Bankangestellte verhindert werden. Bei einem dritten Fall übergab eine 65-Jährige hochwertige Gegenstände an die Täter.

Alle Geschädigten erhielten am gestrigen Donnerstag, bzw. am Mittwoch, einen Telefonanruf, in dem ihnen glaubhaft vorgespielt wurde, dass eine ihnen nahestehende Person einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Haftstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden.

Eine Seniorin aus Landsberg sowie ein älteres Ehepaar aus Fürstenfeldbruck begaben sich daraufhin zu ihren jeweiligen Hausbanken, um hohe Geldbeträge abzuheben. Bankangestellte, eine 44-jährige Landsbergerin und eine 63-jährige Olchingerin, erkannten die Betrugsmasche, hielten die Opfer von einer Geldabhebung ab und verständigten die Polizei.

Eine 65-jährige Frau aus Gilching begab sich nicht auf den Weg zu einer Bank, sondern sammelte ihre Wertgegenstände zuhause zusammen und folgte den Anweisungen der Anrufer. Diese lotsten sie für eine Übergabe bis nach Linz, Österreich, wo sie Gold und Schmuck an einen ihr unbekannten Mann herausgab.

Die Betrugsversuche wurden durch die Polizeiinspektionen Landsberg und Fürstenfeldbruck aufgenommen und bearbeitet. In Zusammenhang mit dem vollendeten Betrugsdelikt übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in enger Zusammenarbeit mit der Polizei in Österreich die weiteren Ermittlungen.

So können Sie sich und Angehörige oder Bekannte vor der Betrugsmasche schützen: