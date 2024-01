ECHING, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch, 24.01.2024, soll kurz nach 19.00 Uhr einem 31-jährigen Werkstattbesitzer die Geldbörse samt Inhalt geraubt worden sein. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln.

Kurz nach 19.00 Uhr erschien ein Kunde in der Kfz-Werkstatt des 31-Jährigen um ein bestelltes Ersatzteil abzuholen. Nachdem das Ersatzteil noch nicht geliefert wurde, soll der Kunde sein Geld zurückgefordert haben. In der Folge soll es zunächst zu einem Streit mit dem Werkstattbesitzer gekommen sein in dessen Verlauf der 30-jährige Kunde auf den Werkstattbesitzer eingeschlagen haben soll. Der Mann musste mit leichten Verletzungen ärztlich versorgt werden.

Der 30-Jährige aus dem Landkreis Freising flüchte mit der Geldbörse des 31-Jährigen, konnte jedoch zwischenzeitlich von Kriminalpolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 26.01.2024 um 13.15 Uhr