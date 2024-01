Nach Zeugenhinweis - Polizei nimmt Kellereinbrecher fest

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses überraschte am frühen Donnerstagmorgen einen Dieb, der sich an Kellerabteilen zu schaffen gemacht hatte. Die Polizei Aschaffenburg konnte den Mann, der selbst dort Hausbewohner ist, kurze Zeit später festnehmen. Er hatte offensichtlich noch weitere Abteile aufgebrochen.

Die Zeugin bemerkte am Donnerstag gegen kurz nach 06:00 Uhr den Tatverdächtigen im Keller des Mehrparteienhauses in der Christian-Schaad-Straße. Offensichtlich war der 46-Jährige gerade im Begriff Kellerabteile aufzubrechen und Gegenstände daraus zu entwenden.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, die wenig später vor Ort war. Der mutmaßliche Dieb hatte sich inzwischen aus dem Keller entfernt. Ein weiterer Bewohner des Hauses konnte den Beamten jedoch helfen. Der Tatverdächtige ist offensichtlich ebenfalls Bewohner des Anwesens. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen schließlich an seiner eigenen Wohnung fest.

Im Laufe der ersten Ermittlungen stellten die Polizisten schnell fest, dass der Mann in Verdacht steht mindestens zehn Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Zudem prüfen die Ermittler, ob der Tatverdächtige auch für entsprechende Taten bei angrenzenden Wohnhäusern in Frage kommt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen konnten die Beamten Beweismittel zu den Aufbrüchen und auch geringe Mengen Betäubungsmittel sicherstellen.

Nachdem gegen den Mann zudem ein offener Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein grauer VW Golf in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr an der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand in der Bodelschwinghstraße. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurden zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr zwei Verkehrsschilder in der Breslauer Straße offensichtlich mutwillig beschädigt. Eines der Schilder ist dabei auf einen geparkten Fiat Punto gefallen und hat an diesem einen Schaden verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 16:15 Uhr, hat ein Unbekannter einen Metallzaun in der Rosenbergstraße angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, haben Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle im Hörsteiner Weg entwendet. Die Baustelle befindet sich nahe der örtlichen Feuerwehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.