EGGENFELDEN. LKR. ROTTAL-INN. In den Morgenstunden des 26.01.2024 gegen 07:00 Uhr kam es auf der B20 auf Höhe Altenburg bei Eggenfelden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw im Begegnungsverkehr.

Ein Pkw-Führer kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache laut ersten Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher hinter dem Unfallverursacher fuhr wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Laut derzeitigem Kenntnisstand ist eine Person schwer verletzt. Die eingesetzten Rettungskräfte bestehend aus den umliegenden Feuerwehren und dem Rettungsdienst sind aktuell in die Rettung eingebunden. Aktuell ist eine Totalsperre der B 20 beiderseits der Unfallstelle eingerichtet. Ableitung aus Richtung Norden an der Ausfahrt Kastenberg/Schönau, aus Richtung Süden und Osten (B388) am Kreisverkehr in Altenburg.

Weiterer Kenntnisstand wird Nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, 08721/96050

Veröffentlicht am 26.01.2024 um 08.13 Uhr