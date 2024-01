KEMPTEN (ALLGÄU). Am Donnerstagabend fand in Kempten eine bei der Stadt angezeigte sich fortbewegende Versammlung statt. Zum Thema „Rechtsruck entgegentreten – Antifaschismus bleibt notwendig“ versammelten sich um 18:00 Uhr zunächst 1250 Personen auf dem Hildegardplatz, um an der Auftaktkundgebung teilzunehmen. Dem anschließenden Aufzug durch die Stadt schlossen sich in der Spitze 1750 Teilnehmer an. Gegen 20:00 Uhr wurde die Versammlung nach einer Schlusskundgebung wieder auf dem Hildegardplatz mit ca. 1000 Teilnehmern durch die Versammlungsleiterin beendet. Die Versammlung verlief aus Sicht der Polizei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Durch die sich fortbewegende Versammlung kam es bis etwa 20:00 Uhr entlang der Wegstrecke in der Kemptener Innenstadt zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Zur polizeilichen Betreuung des Versammlungsgeschehens erhielt die Polizeiinspektion Kempten personelle Unterstützung von Seiten der Zentralen Ergänzungsdienste. (PI Kempten)