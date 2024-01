KEMPTEN. Am 23.01.2024, gegen 11.20 Uhr, beobachtete das Personal in der Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße, wie ein Mann Getränkedosen unter seine Jacke steckte und versuchte diese zu entwenden.

Als er vom Personal beim Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, die Dosen herauszugeben, zog er ein circa 15 cm langes Messer und richtete es in Richtung einer Verkäuferin. Diese machte aufgrund dieser Gesten den Weg frei und der Täter verließ mit seiner Beute die Geschäftsräume. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 25-jährigen Mann. Dieser konnte im Anschluss durch Beamte der Kriminalpolizei und der Polizeiinspektion Kempten in seiner Wohnung festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten überstellten den Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).