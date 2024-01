REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24.01. auf 25.01.2024, wurden erneut mehrere Fahrzeuge im Regensburger Stadtgebiet angegangen und die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere geschädigte Personen meldeten sich am Donnerstagfrüh bei der Polizei, nachdem Sie ihr Fahrzeug mit einem platten linken Vorderreifen vorfanden. Wie bereits bei einer gleichgelagerten Serie vor zwei Wochen, hinterließen die Täter einen Hinweiszettel am Fahrzeug. Es wird hierin auf die Klimaschädlichkeit des Fahrzeugs hingewiesen. Insgesamt wurden bisher 23 betroffene Fahrzeuge, welche in der Prebrunnallee, Württembergstraße oder Westendstraße abgestellt waren, festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden aufgrund eines vermeintlich politisch motivierten Hintergrunds durch die Kriminalpolizei Regensburg übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang möglicherweise etwas beobachtet haben oder eine verdächtige Wahrnehmung hatten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.