Schläge gegen Autofahrer - Polizei sucht noch unbekannte Zeugin

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Mittwochabend hat ein Unbekannter einen Autofahrer zunächst ausgebremst und anschließend geschlagen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht unter anderem eine mögliche Augenzeugin.

Ein 33-Jähriger erstattete Anzeige bei der Aschaffenburger Polizei, nachdem er dem Sachstand nach gegen 22:15 Uhr von einem noch unbekannten Aggressor in der Horchstraße angegriffen worden war. Der Mann war mit seinem Pkw dort unterwegs, als er von einem Kleinwagen der Marke Seat ausgebremst worden sei. Im Anschluss habe der männliche Fahrer auf den 33-Jährigen unvermittelt eingeschlagen und diesen dabei leicht im Gesicht verletzt.

In dem Seat habe noch eine Frau auf dem Beifahrersitz gesessen. An der Tathandlung war diese aber nicht beteiligt.

Der Angegriffene schilderte, dass ein unbeteiligter Pkw an der Szenerie vorbeigefahren wäre, in dem mutmaßlich eine Frau gesessen habe. Diese könnte den Vorfall beobachtet haben.

Der Seat-Fahrer sei im Anschluss wieder in sein Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 25 Jahre alt

Athletisches Erscheinungsbild

Sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Hatte einen Kinnbart und schwarze, nach hinten gegelte Haare

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung.

Zeugen und insbesondere die noch unbekannte Autofahrerin, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Alleinbeteiligt gegen Ampel - Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein Autofahrer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mutmaßlich aufgrund von Betäubungsmittelkonsum frontal gegen eine Ampel gefahren.

Der 32-Jährige ist dem Sachstand nach gegen 00:15 Uhr am Donnerstag mit seinem Opel Corsa auf der Burchardtstraße unterwegs gewesen. Beim Abbiegen in die Schillerstraße ist er frontal gegen eine dortige Ampelanlage gefahren, sodass diese nicht mehr funktionsfähig ist. Sein Auto wurde ebenfalls stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Fahrer ist glücklicherweise unverletzt geblieben.

Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei stellte schnell Anzeichen für den Konsum von Kokain und THC fest. In der Folge musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfall beim Überholen - Beide Fahrer leicht verletzt

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, als ein 55-Jähriger mit seinem Ford in der Hanauer Landstraße einen Lkw überholte und hierbei einen VW übersah. Nach derzeitigem Kenntnisstand, hielt der Lkw-Fahrer an, um einen VW aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren zu lassen. Der 55-Jährige überholte den Lkw und übersah hierbei den VW, an dessen Steuer ein 36-jähriger Mann saß. Es kam zum Zusammenstoß und einem Blechschaden an beiden Fahrzeugen mit einer geschätzten Schadenshöhe von rund 3.500 Euro. Die beiden Fahrer wurden jeweils leicht verletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, wurde eine schwarze Mercedes E-Klasse am Heck angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf einem Parkplatz in der Dinglerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

WÖRTH AM MAIN, LKR.MILTENBERG. Am Mittwochmorgen zwischen 05:30 Uhr und 06:00 wurde ein Metallgitterzaun in der Gartenstraße angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.