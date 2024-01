KIRCHDORF A.D. ILLER. Bereits im November letzten Jahres vollstreckten Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm im Bereich Illertissen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse mit Unterstützung von Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Weitere Ermittlungen führten zu einem 42-jährigen Mann, bei dem nun eine große Menge Betäubungsmittel, Waffen und Bargeld sichergestellt werden konnten.

Bei den Durchsuchungen im November 2023 wurde neben mehreren sichergestellten Waffen - unter anderem eine Schreckschusspistole, zwei Macheten und mehrere Messer - auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Im Rahmen dieses Erfolges stellten die Beamten weitere Beweismittel, wie etwa Smartphones der Beschuldigten, sicher, die sie über die letzten Wochen auswerteten. Die dadurch erlangten Erkenntnisse führten schnell zum Erfolg: Im Rahmen einer am 23.01.2024 durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten bei einem 42-jährigen Beschuldigten knapp ein Kilogramm Marihuana, mittlere zweistellige Gramm-Mengen Haschisch und MDMA sowie eine niedrige dreistellige Gramm-Menge Amphetamin sicher. Zudem nahmen die Fahnder große Mengen von Verpackungsmaterial, zwei Schreckschusswaffen, circa 9.000 Euro Bargeld sowie pyrotechnische Gegenstände, die nach dem Sprenggesetz verboten sind, an sich.

Den Beschuldigten nahmen die Fahnder nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen zunächst vorläufig fest und im weiteren Verlauf beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Im Rahmen einer gestern durchgeführten Vorführung vor der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen ordnete diese die Untersuchungshaft an. Die Fahnder überstellten den Beschuldigten zwischenzeitlich an eine Justizvollzugsanstalt. (KPI Neu-Ulm)

