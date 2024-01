0175 – Paar leistet Widerstand

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Innenstadt – Am Dienstag (23.01.2024) leisteten ein 33-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau Widerstand gegen die verständigten Einsatzkräfte.

Gegen 10.30 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung an der Haltestellt „Beim Dürren Ast“ zwischen dem 33-jährigen Mann und der 32-jährigen Frau mit. Als die Einsatzkräfte die beiden im Bereich des Roten Tores antrafen, verhielten sie sich aggressiv und gingen die Einsatzkräfte unvermittelt körperlich an. Zusätzlich beleidigten sie die Einsatzkräfte. Da die Frau und der Mann alkoholisiert waren, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei den beiden.

Der 33-jährige Mann und die 32-jährige Frau wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der 33-jährige Mann und die 32-jährige Frau am gestrigen Mittwoch (24.01.2024) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die beiden.

0176 – Angriff auf Taxifahrer

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Innenstadt – Am Dienstag (23.01.2024), gegen 21.15 Uhr, ereignete sich ein Angriff auf einen Taxifahrer.

Ein 41-jähriger und ein 55-jähriger Mann ließen sich von einem Taxifahrer von München nach Augsburg fahren. Kurz vor Fahrtende bedrohten die beiden Männer den Taxifahrer und forderten Geld. Geistesgegenwärtig leitete der Taxifahrer eine Vollbremsung ein und verließ das Taxi. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation und informierte die Polizei. Die verständigten Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer noch vor Ort fest.

Die beiden Männer wurden am gestrigen Mittwoch (24.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Angriff auf Kraftfahrer gegen die beiden Männer.

0177 - Unfallflucht

Oberhausen – Am Mittwoch (24.01.2024), zwischen 05.30 Uhr und 13.45 Uhr, ereignete sich in der Biberbachstraße eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte an einem geparkten Toyota einen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

0178 – Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (23.01.2024), 21.30 Uhr bis Mittwoch (24.01.2024), 13.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Robert-Bosch-Straße geparkten Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

0179 – Dieseldiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (16.01.2024), 17.00 Uhr bis Mittwoch (24.01.2024), 07.30 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang auf ein Baustellengelände in der Eisackstraße und entwendete von drei Fahrzeugen mehrere Hundert Liter Kraftstoff. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

0180 – Einbruch in Kellerraum

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (21.01.2024) bis Mittwoch (24.01.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Tauscherstraße mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.