134. Mehrere Einbrüche in Restaurants geklärt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Ludwigsvorstadt

-siehe Pressebericht vom 18.01.2024, Nr. 96

Wie bereits berichtet, kam es seit Donnerstag, 11.01.2024, bis Samstag, 20.01.2024, zu insgesamt drei vollendeten Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in zwei gastronomischen Betrieben am Bahnhofsvorplatz. In allen Fällen versuchten oder gelangten die bislang unbekannten Täter jeweils gewaltsam über die Eingangstüren in die jeweiligen Restaurants.

In einem Fall, am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 06:30 Uhr, versuchten die Täter dann im Inneren zudem eine Kasse und einen Tresor aufzubrechen.

In allen Betrieben wurden jeweils elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert geschätzt.

Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit durch das Kommissariat 52 der Münchner Polizei konnten mittlerweile zwei Tatverdächtige für alle vier Einbrüche identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen und einen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen (jeweils beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Der 28-jährige Tatverdächtige ist bereits am Samstag, 20.01.2024, gegen 04:00 Uhr, im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einem der Restaurants festgenommen worden.

Der 29-Jährige ist am Dienstag, 23.01.2024, aufgrund von gefertigten Lichtbildern von Überwachungskameras von Zivilbeamten der Polizeiinspektion 14 (Westend) im Hauptbahnhof wiedererkannt und festgenommen worden.

Der 28-Jährige wurde mittlerweile wieder entlassen. Der 29-Jährige befindet sich aufgrund eines inzwischen erlassenen Untersuchungshaftbefehls eines Ermittlungsrichters in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte). In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Taten in Frage kommen.

135. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Schwabing-West

Am Dienstag, 23.01.2024, kam eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 12:00 Uhr, vom Einkaufen zurück zu ihrem Wohnanwesen. Mit ihr betrat ein ihr unbekannter Mann ebenfalls das Mehrfamilienhaus. Kurz nach dem die über 90-Jährige ihre Wohnung betreten hatte, klingelte plötzlich eben dieser Mann an ihrer Tür. Er gab an, aufgrund von Komplikationen an der Sanitäranlage in ihr Badezimmer zu müssen.

Im Badezimmer täuschte er dann Arbeiten vor und lenkte die Seniorin ab, indem er diese zum Betätigen und Halten des Duschkopfes aufforderte. Während dessen stand der Täter im Türrahmen und zog kurzfristig die Badezimmertür zu. In dieser Zeit gelangte vermutlich eine zweite Person in die Wohnung und entwendete diverse Schmuckstücke und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die über 90-Jährige bemerkte erst nach Verlassen des vermeintlichen Handwerkers den Diebstahl und informierte im Anschluss eine Angehörige.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, Alter nicht schätzbar, ca. 175 cm groß, dicke Statur mit auffallendem Bauchansatz; Kleidung: blaue Handwerkerhose mit Hosenträgern, hellblaue Arbeiterjacke, rosafarbene FFP2-Maske

Täter 2:

Keine Beschreibung möglich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hiltenspergerstraße, Elisabethstraße und Agnesstraße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

136. Raubdelikt, Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Altstadt

Am Sonntag, 21.01.2024, gegen 02:00 Uhr, kam es im Sperrengeschoss des U-Bahnhofes Sendlinger Tor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie einem 26- und einem 39-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München).

Im Verlauf des Streites wurde der 27-Jährige von den beiden Männern geschlagen, bis dieser schließlich zu Boden ging. Anschließend traten die Männer auf den am Boden liegenden ein. Im Nachgang stellte der 27-Jährige fest, dass sein Geldbeutel mit Bargeld fehlte.

Während der Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige mehrmals mit rassistischen Äußerungen beleidigt. Die beiden Täter entfernten sich anschließend über den U-Bahnaufgang Nußbaumstraße.

Auf den Vorfall aufmerksam gewordene Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Münchner Polizei konnten im Umfeld aufgrund der Personenbeschreibung den 26-Jährigen und 39-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Die Tatbeute führten die Beiden zu diesem Zeitpunkt nicht mit sich. Die Tatverdächtigen sind nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

Der 27-Jährige wurde bei dem Angriff mittelschwer verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

137. Zwei Einbrüche in gewerbliche Betriebe – Moosach

In der Nacht von Dienstag, 23.01.2024, 23:00 Uhr, auf Mittwoch, 24.01.2024, 00:50 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Lebensmittelgeschäft sowie in einen nahegelegenen Betrieb für Metallverarbeitung eingebrochen. Er gelang jeweils gewaltsam über ein Fenster ins Innere der Betriebe.

Im Lebensmittelgeschäft wurde Bargeld entwendet. Der Metallbetrieb wurde ohne Tatbeute verlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, kräftige Figur, dunkler Vollbart; bekleidet mit Kapuzenjacke, trug einen Handschutz

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bingener Straße, Triebstraße und Ehrenbreitsteiner Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

138. Reanimation durch Polizeibeamte – Altstadt

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 09:50 Uhr, befand sich eine Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) auf Streifenfahrt in der Maximilianstraße. An der Einmündung zur Sternstraße fiel den Polizeibeamten eine auf dem Boden liegende bewusstlose 60-Jährige mit Wohnsitz in München auf.

Auf die 60-Jährige waren bereits zwei Passanten aufmerksam geworden, welche über den Notruf 112 den Rettungsdienst bzw. Notarzt verständigten. Die Polizeibeamten führten sofort, bis zum Eintreffen eines Notarztes, Reanimationsmaßnahmen an der bewusstlosen 60-Jährigen durch.

Während der Versorgung der 60-Jährigen musste die Maximilianstraße stadteinwärts kurzzeitig gesperrt werden. Die 60-Jährige musste unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier wird sie aktuell intensivmedizinisch behandelt.