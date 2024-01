MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Wie bereits berichtet, ist es am Montagvormittag zu einem versuchten Tötungsdelikt in einem Wohnhaus gekommen. Ein 67-Jähriger und ein 56-Jähriger erlitten schwere-, eine 53-jährige Frau zudem leichte Verletzungen. Der 16-jährige Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei der Tat wurden unter anderem zwei Männer schwer verletzt, welche inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten.

Die Ermittler haben unterdessen auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen können.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den 16-Jährigen an. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt auch weiterhin in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, insbesondere um den genauen Hintergrund der Tat zu klären.