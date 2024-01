WÜRZBURG / FRAUENLAND. Zwischen Sonntag und Mittwoch hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Beute machte der Dieb keine. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Zwischen Sonntagnachmittag, 17:00 Uhr, und Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, hat sich der Unbekannte Zugang zu dem Wohnhaus in der Methfesselstraße verschafft. Der Täter schlug das Wohnzimmerfenster ein und gelangte so in das Anwesen. Im Anschluss flüchtete er ohne Tatbeute. Die Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei übernommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.