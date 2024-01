Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist ein bislang Unbekannter einer 73-Jährigen entgegengetreten und entblößte hierbei sein Geschlechtsteil. Die Polizei ermittelt nun und sucht mögliche Zeugen.

Nach Angaben der 73-Jährigen befand sich diese gegen 18:30 Uhr an der Fußgängerunterführung am Bahnhof, als der Unbekannte sie zunächst kurz in ein Gespräch verwickelte. Im Laufe der Unterhaltung zog der Unbekannte seine Jogginghose herunter, entblößte sein Glied und manipulierte im weiteren Verlauf daran. Als die Frau hierauf nicht reagierte, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Kleine und dünne Statur

Etwa 20 Jahre alt

Circa 165 cm groß

Trug einen kurzen Bart um den Mund

Trug eine graue Jogginghose, dunkelblaue Schuhe und eine olive-grüne Daunenjacke mit Fell-Kapuze

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Alzenauer Polizei unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Trickdiebstahl nach Geldabhebung - Polizei ermittelt

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagvormittag hat ein Dieb mehrere hundert Euro Beute gemacht. Die Polizei Alzenau ermittelt und bitte Zeugen um Hinweise.

Gegen 10:30 Uhr sprach ein bislang Unbekannter einen 90-Jährigen in der Straße "Im Markthof" an, kurz nachdem dieser aus einer Bankfiliale kam. Der Täter fragte, ob er ihm Kleingeld wechseln kann und verwickelte ihn während der Nachschau im Geldbeutel in ein Gespräch. Später bemerkte der Senior, dass mehrere hundert Euro Scheingeld aus seiner Geldbörse fehlen.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 180 cm groß

Etwa 50 Jahre alt

Kräftige Statur

Trug dunkle Kleidung, eine Mütze und eine Brille

Die Polizeiinspektion Alzenau hat nach Bekanntwerden des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs - Polizei stoppt Rollerfahrer

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Der Fahrer eines Kleinkraftrads geriet am Dienstag aufgrund einer fehlenden Versicherung und nicht getragenem Helm ins Visier der Polizei. Er muss sich in der Folge für mehrere Straftaten verantworten.

Der 28-Jährige war gegen 14:00 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Er trug keinen Helm und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem fehlte für den Roller ein Versicherungsschutz und der Fahrer war alkoholisiert. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Beamten mussten wegen der Vorwürfe mehrere Strafverfahren eröffnen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 05:00 Uhr, hat ein noch Unbekannter ein Fenster am JUKUZ im Kirchhofweg offensichtlich mutwillig beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 12:15 Uhr ein blauer Audi A4 in der Goldbacher Straße angefahren. Das Fahrzeug war gegenüber einem dortigen Autohaus geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagmorgen hat ein Unbekannter gegen 05:30 Uhr mit einer abhanden gekommenen EC-Karte ungewöhnlich viele Zigaretten an einem Automaten in er Friedenstraße gezogen. Die Polizei Miltenberg ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, wurden mehrere Altbatterien aus einem Container einer Kfz-Werkstatt "Am neuen Berg" entwendet. Ein Öffnen des Containers muss laute Geräusche verursacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.