OBERAUERBACH. Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der St2013 zwischen Stetten und Oberauerbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Aufgrund einer Windböe geriet der Führer eines Baustellenfahrzeuges mit seinem Gespann in das rechte Fahrbahnbankett und verlor anschließend die Kontrolle über sein Gefährt. Hierbei kippte der Baukran, der von einem Lkw gezogen wurde, um und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Durch den Unfall kam es zu keinen Personenschäden. Am Kran entstand ein Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro. Die Staatsstraße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergung des Krans bis etwa 18:00 Uhr gesperrt. Bei der Unfallaufnahme und der Sicherung des Verkehrs wurde die Polizei Mindelheim durch die örtliche Straßenmeisterei unterstützt.

(PI Mindelheim)